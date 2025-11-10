Через цукровий діабет військовому ампутували палець

Калуський міськрайонний суд виправдав колишнього військовослужбовця 10 гірсько-штурмової бригади Миколу В., звинуваченого у відмові виконати наказ керівника в умовах воєнного стану.

Як йдеться у вироку від 4 листопада, інцидент стався у травні 2022 року в одній із військових частин ТрО. Микола В. відмовився виконати розпорядження командира про відправку у зону бойових дій, пояснивши у рапорті, що не зможе виконати наказ через незадовільний стан здоров’я.

Під час судового засідання обвинувачений розповів, що з 2019 року проходив військову службу за контрактом у 10 ГШВ. Через проблеми зі здоров’ям його перевели у батальйон територіальної оборони на посаду командира взводу матеріально-технічного забезпечення, через що терміново виписали з поліклініки.

Микола В. сказав, що за новим місцем служби повідомляв командування про свою недугу – цукровий діабет, однак його не направляли на лікування, мотивуючи відсутністю печатки. Військовослужбовець пояснив, що не відмовлявся виконувати наказ, а просто не міг його виконати. Після інциденту військовому стало гірше, його госпіталізували у Калуську ЦРЛ, а в грудні 2022 року направили в зону бойових дій попри те, що його нога почорніла і він не міг одягнути берці. Вже через кілька днів він потрапив до шпиталю, де йому ампутували палець.

«Після цих всіх подій він писав рапорти, щоб його направили на ВЛК, проте військова чистина не давала направлення. Таке направлення йому дав прокурор. ВЛК визнала його непридатним. Йому встановлено другу групу інвалідності», – йдеться у вироку суду.

Суд заслухав покази свідків, які підтвердили слова обвинуваченого, вивчив довідки ВЛК та врахував, що Микола В. має 6 років досвіду участі у бойових діях, низку нагород та інвалідність, отриману внаслідок війни. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Володимир Онушканич визнав прикарпатця невинним у непокорі командиру та виправдав його. На вирок можна подати апеляцію.