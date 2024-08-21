Підприємець потрапив у ДТП за 10 км від міста Городенка на Прикарпатті

У середу, 21 серпня, президент футбольного клубу «Інгулець», бізнесмен та одіозний підприємець з Кіровоградщини Олександр Поворозюк потрапив у ДТП на Прикарпатті. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Поворознюка, він їхав до Івано-Франківщини на матч Кубка України. Зазначимо, 21 серпня на Прикарпатті, у місті Городенка в межах відбувся матч місцевого клубу «Пробій» та ФК «Інгулець», президентом якого є Поворознюк.

«За 10 км до місця призначення не впорався з керуванням. Все добре, стан стабільний», – повідомив Олександр Поворознюк та показав фото з місця ДТП.

Нагадаємо, депутат Кіровоградщини, президент ФК «Інгулець» та підприємець Олександр Поворознюк опинився у базі «Миротворець»за підтримку у листопаді 2013 року Віктора Януковича у рішенні щодо призупинення євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у бік Росії. Підприємець має щонайменше три судимості, одна з яких за статтею 86 КК України «Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна».

У 2022 році Поворознюк став відомим у соцмережах завдяки своєму зверненню до Володимира Зеленського, яке стало основою для треку «Вова, ї*аш їх б*ять» від Мюслі UA. У травні того ж року вийшов інший трек від Мюслі UA під назвою «Остановіть ви цю ху*ню» із фразами Олександра Поворознюка.

У серпні 2023 року Мінкульт планував виділити 33,6 млн грн на 24-х серійний серіал «СМТ Інгулець», де в центрі сюжету – герой, схожий на Олександра Поворознюка. Замовником серіалу виступило державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення у базі "Миротворця" України», засновником якого є Міністерство культури та інформаційної політики України. Виробником мала стати компанія «Прототип Продакшн», яка належить шоумену, телеведучому та продюсеру Юрію Горбунову. Втім, після скандалу навколо серіалу Мінкульт скасував його фінансування.