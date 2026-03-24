Гравій незаконно видобували в селі Хутір-Будилів Коломийського району

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно видобувала корисні копалини в селі Хутір-Будилів Коломийського району. Підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у вівторок, 24 березня, схему, яка діяла з квітня 2025 року, організували 54-річний та 42-річний мешканці Снятина. Вони залучили спільників – 33-річного та 36-річного мешканців Коломийського району. Організатори забезпечували виконавців екскаваторами, вантажними автомобілями та пристроями для дроблення.

«Піщано-гравійну суміш незаконно видобували на земельних ділянках сільськогосподарського призначення в селі Хутір-Будилів Коломийського району. Надалі сировину переробляли та реалізовували клієнтам. За попередніми підрахунками, навколишньому природному середовищу завдано шкоди на майже 50 млн грн», – розповіли правоохоронці.

Учасникам злочинної групи інкримінують ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин, вчинене організованою групою). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Двох підозрюваних взяли під варту з правом внесення застави, ще двох – відправили під цілодобовий домашній арешт.