Під час судового засідання посадовець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Івано-Франківський міський суд визнав начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини винним у зловживанні владою та службовим становищем і призначив йому два роки іспитового терміну.

Вирок винесли 6 листопада. Йдеться про керівника солдата, який з березня 2022 року до квітня 2025 року не з’являвся на службі, проте отримував зарплатню. Весь цей час обвинувачений не реагував на перебування підопічного поза межами військової частини й підписував при цьому документи для виплати солдату зарплати та додаткової винагороди. За 3 роки останньому нарахували понад 1,4 млн грн. Отримуючи зарплатню, солдат переказував її на картку майора.

Під час судового засідання посадовець уклав з прокурором угоду про визнання вини та відшкодував завдані військовій частині збитки. Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що він є учасником бойових дій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Іннеса Болюк визнала начальника служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту військової частини винним у зловживанні владою та службовим становищем і призначила йому три роки ув’язнення з позбавленням права на три роки обіймати посади, пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, та зі штрафом в розмірі 17 тис. грн

Суд звільнив посадовця від відбування покарання у вигляді позбавлення волі, замінивши реальний термін на два роки умовного. Також засуджений має сплатити 42,7 тис. грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, підопічному майора, який три роки не ходив на службу та отримував зарплату, суд призначив теж два роки умовного терміну.