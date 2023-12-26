Автомобіль Opel, який на смерть збив 67-річного чоловіка

На Прикарпатті внаслідок ДТП загинув 67-річний пішохід. Його збив водій Opel, який після наїзду врізався у стіну магазину. Внаслідок аварії також травмувалась 60-річна жінка – пасажирка авто.

Як повідомила прес-служба поліції Івано-Франківщини, аварія сталась близько 19:00 у понеділок, 25 грудня, у селищі Богородчани.

«30-річний водій автомобіля Opel, мешканець Івано-Франківська, рухаючись в напрямку центру Богородчан, не врахував дорожні обставини та вчинив наїзд на пішохода, а опісля в’їхав у стіну магазину. За слів керманича, 67-річний чоловік, мешканець Харківщини, який тимчасово проживає на Прикарпатті, переходив дорогу за межами пішохідного переходу», – описують обставини ДТП у поліції.

У результаті ДТП пішохід помер на місці, а пасажирка автомобіля, 60-річна жінка, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

Попередньо відомо, що водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.