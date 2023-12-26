Вміст алкоголю в крові водія сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму

У понеділок, 25 грудня, на вулиці Дубнівській у Луцьку трапилася ДТП із постраждалими. П’яний водій збив на пішохідному переході двох пішохідок. Про це повідомили у поліції Волинської області.

39-річний водій Ford, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на 45-річну жінку та 10-річну дівчинку, які переходили проїздну частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Пішохідки отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили.

Водія автівки освідували, вміст алкоголю в крові сягнув 2,66 проміле, що у 13 разів перевищує норму. Транспортний засіб вилучили.

За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесне ушкодження.