На проспекті Свободи у Львові облаштують ще одну смугу громадського транспорту

Смуга громадського транспорту на просп. Свободи в напрямку до Оперного театру

На парній стороні просп. Свободи у центрі Львова облаштують смугу громадського транспорту. Відповідне рішення у середу, 17 січня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

Згідно з рішенням, на ділянці просп. Свободи від кінцевої зупинки тролейбуса №13 біля пам’ятника Тарасові Шевченку до вул. Лесі Українки облаштують смугу громадського транспорту для тих тролейбусів та автобусів, які їдуть в напрямку Оперного театру.

Схема облаштування смуги громадського транспорту на просп. Свободи

На цій ділянці просп. Свободи заборонене паркування, однак там час від часу попри заборону паркуються автомобілі. Через це Львівська міськрада включила цю ділянку до переліку вулиць, з яких припарковані авто забирає евакуатор. На думку членів комісії з безпеки руху, облаштування смуги громадського транспорту, крім пришвидшення руху тролейбусів та автобусів, дозволить унеможливити нелегальне паркування на цій ділянці.

Додамо, що по цій ділянці просп. Свободи курсують тролейбуси №13 (пл. Підкови – Грінченка), міський автобус №9 та приміський №114.

Нова смуга громадського транспорту стане другою на просп. Свободи. Раніше аналогічну смугу облаштували на протилежній стороні проспекту від Оперного театру до вул. Вороного.

Нагадаємо, що в центрі Львова заплановані масштабні зміни організації руху. Частину просп. Свободи і вул. Дорошенка закрить для руху приватних автомобілів, дозволивши лише рух громадського транспорту.