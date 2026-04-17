У Луцьку 17 та 18 квітня збільшать кількість транспорту до міського кладовища в селі Гаразджа. Про це у п’ятницю, 17 квітня, повідомила пресслужба міської ради.

Зокрема, на тролейбусному маршруті №3 «Лісництво – Гаразджа» додатково залучать два тролейбуси. Вони курсуватимуть у прямому та зворотному напрямках від Київського майдану до кладовища з 09:00 до 19:00.

Також на автобусному маршруті №3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь» працюватимуть п’ять великогабаритних автобусів.

У міськраді нагадують, що у Провідну неділю, 19 квітня, до перевезень залучать вісім тролейбусів за маршрутом №10 «Захисників України – Гаразджа (кладовище)».

Транспорт курсуватиме за маршрутом: вул. Захисників України – просп. Соборності – просп. Перемоги – просп. Василя Мойсея – вул. Винниченка – просп. Волі – вул. Рівненська – с. Гаразджа (кладовище).

Крім того, перевізникам рекомендували збільшити кількість транспорту на автобусних маршрутах №3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь» та №10 «Промислова – Потебні».