У Рівному на Провідну неділю тимчасово обмежать рух транспорту до кладовища «Нове» та організують додаткові перевезення. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила Рівненська міська рада.

Зокрема, 18 квітня з 06:00 до 18:00 та 19 квітня з 06:00 до 15:00 обмежать проїзд приватних автівок до цвинтаря. Виняток становитиме громадський транспорт.

Для зручності мешканців у ці дні до кладовищ міста курсуватимуть додаткові автобуси та тролейбуси.

У неділю, 19 квітня, перевезення забезпечуватимуть за посиленими маршрутами. Зокрема, до кладовища «Нове» курсуватимуть автобуси №1, №3, №4, №6, №7, №8, №38, №38А, №45, №53, №57, №61А та №66. Частину рейсів організують зі зміною схем руху – через вулиці Соборну, Київську, Данила Галицького та Стельмаха.

Схема руху транспорту в Рівному 19 квітня (фото міськради)

Загалом на маршрути виведуть 87 автобусів і 3 тролейбуси (№11 «вул. Енергетиків – Торгові центри»).

У міськраді просять врахувати обмеження під час планування поїздок.