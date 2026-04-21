Водієві загрожує штраф в сумі 30% від вартості товару

У вівторок, 21 квітня, на польсько-українському кордоні митники пункту пропуску «Краківець – Корчова» виявили контрабанду взуття та вживаних мобільних телефонів загальною вартістю 2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Львівської митниці.

Контрабанду виявили в мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter, що прямував в Україну з Італії. Водій – 53-річний мешканець Чернівців – обрав для митного контролю «зелений коридор», що призначена для товарів, які не потребують обов’язкового декларування та оподаткування.

«Під час огляду багажного відділення авто митники виявили 69 вживаних мобільних телефонів і понад сотню пар жіночого взуття італійських брендів», – повідомили у Львівській митниці.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 МКУ. Санкція передбачає накладення штрафу в розмірі 30% від вартості незадекларованих товарів.