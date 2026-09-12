На Львівщині діє попередження через низькі рівні води у річках

На річках Львівщини зберігаються критично низькі рівні води. Попри дощі, на окремих ділянках Дністра, Тисмениці, Стрия та Рати вода залишається на 1–12 см нижче за мінімальні багаторічні показники. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у суботу, 12 вересня.

Упродовж минулої доби на території області випало від 2 до 13 мм опадів. Через це на більшості річок рівень води піднявся лише на 1–12 см. Водночас на водоймах регіону продовжується період низької літньо-осінньої водності. На більшості річок рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень.

Нижчі за багаторічний мінімум показники зафіксували на Дністрі біля селища Розділ, Тисмениці у Дрогобичі, Стрию біля сіл Матків і Завадівка та Раті поблизу села Волиця. На Ораві біля хутора Святослав рівень води відповідає мінімальному багаторічному показнику.

На Львівщині й надалі діє оголошене 31 серпня попередження про стихійне гідрологічне явище найвищого, третього рівня небезпеки через низькі рівні води.

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Температура води у гірських притоках Дністра становить від 8,4°C до 14°C, в інших річках області –переважно від 13°C до 18°C. Найближчої доби гідрологи прогнозують лише незначні коливання рівнів води.

Низька водність спостерігається на тлі тривалої посухи в області. Як писав ZAXID.NET, через зменшення дебіту водозаборів Уріж і Гірне у Дрогобичі запровадили нічне водопостачання зі зниженим тиском. За даними водоканалу, через тривалу відсутність опадів обсяги видобутку води скоротилися приблизно на 40%.