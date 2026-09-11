«Дрогобичводоканал» вирішив тимчасово відмовитися від повноцінного нічного водопостачання, щоб накопичувати воду для її подачі вдень

У Дрогобичі через тривалу посуху з 00:00 до 05:00 подаватимуть воду зі зниженим тиском. У цей час водоканал планує залишати тиск лише на рівні, необхідному для роботи системи пожежогасіння.

Причиною обмежень стало значне зменшення дебіту води на водозаборах Уріж та Гірне. Як повідомив 11 вересня КП «Дрогобичводоканал», через тривалу відсутність опадів видобуток води скоротився приблизно на 40%.

Найбільш критичною є ситуація на Урізькому водозаборі. За потреби у 500–550 м³ води на годину там зараз можуть видобувати лише 250–300 м³. У водоканалі зазначають, що збільшити цей обсяг наразі неможливо.

Щоб частково компенсувати дефіцит, частині споживачів, які отримують воду з Уріжа, почали подавати воду з водозабору Гірне. Його потужності у вісім разів більші за потужності Уріжа. Але повністю вирішити проблему це не змогло. Тому «Дрогобичводоканал» вирішив тимчасово відмовитися від повноцінного нічного водопостачання, щоб накопичувати воду для її подачі вдень.

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Для мешканців мікрорайонів Гирівка та Млинки на вул. Руданського організували підвезення питної води автоцистернами. Жителям Нагуєвичів, які розташовані на підйомі, водоканал рекомендує тимчасово користуватися водою з криниць.

У підприємстві прогнозують, що ситуація може покращитися після рясних опадів. Однак для відновлення водоносних горизонтів, за їхніми словами, потрібно кілька дощових днів поспіль, після чого знадобиться ще кілька діб для насичення підземних вод. Мешканців Дрогобиччини закликали зробити запас питної води вдома та економно її використовувати.

Скорочений режим водопостачання запровадили на підставі рішення виконавчого комітету Дрогобицької міської ради №94 від 12 квітня 2022 року. Документ дозволяє переходити на скорочений режим у разі тривалої відсутності опадів та зниження рівня води у свердловинах, що призводить до зменшення її видобутку.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями на Львівщині пройдуть дощі.

Нагадаємо, на початку червня у Дрогобичі зросли тарифи на водопостачання. Вартість кубометра води для населення тепер становить 87,30 грн/м³.