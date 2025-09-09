У лисицю стріляли снодійним і відправили на дослідження в регіональну лабораторію

На ринку «Дикий» у Рівному лисиця вкусила жінку. Інцидент стався 5 вересня, а через три дні тварина померла від сказу. Постраждала жінка наразі проходить лікування, її вакцинують. Про це «Суспільному» повідомив заступник начальника управління Держпродспоживслужби у Рівненській області Олександр Костюк у вівторок, 9 вересня.

Подія сталася по обіді 5 вересня на вулиці Небесної Сотні у Рівному. 57-річна жінка викликала «швидку», оскільки її вкусила лисиця. Диспетчер надав постраждалій рекомендації, що потрібно робити до приїзду медиків. Бригада, яка прибула на місце події, виявила у пацієнтки укус лівого плеча.

Пізніше у місцевому телеграм-каналі «Рівне 1283» опублікували фото та відео пострілу, а також лисиці в клітці. У повідомленні вказали, що в тварину стріляли снодійним.

«Тварина загинула 8 вересня. Її відправили на дослідження в регіональну лабораторію Держпродспоживслужби. Сьогодні, 9 вересня, у неї підтвердили сказ. Проводять відповідні заходи. Травмовану жінку вакцинують», – розповів Олександр Костюк у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що у ніч 4 вересня на території скандально відомого ринку «Дикий» у Рівному невідомі побили охоронця та підпалили кіоски. Злочин стався напередодні засідання сесії міськради щодо продовження оренди землі для місцевих підприємців, за яку депутати, зрештою, не проголосували.