Подружжя не встигло доїхати до медичного закладу

У Рівненській області група фельдшерів надала допомогу породіллі, яка народила у салоні авто 11-ту дитину. Про це повідомили у прес-службі Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги у суботу, 13 січня.

40-річна жінка подзвонила до «швидкої» приблизно о 03:35 та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. За даними мешканки одного з сіл Вараського району, вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному.

«Через дев’ять хвилин медики прибули до автомобіля на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка. Бригада “екстренки” одразу ж оглянула пацієнтку, перерізала пуповину. Породілля почувалася добре. Показники гемодинаміки були в межах норми. Пацієнтка скарг не висловлювала», – повідомили у прес-службі обласного центру екстреної медичної допомоги.

Фахівці провели огляд новонародженої дитини. Жінка народила дівчинку у задовільному стані. За словами породіллі, вона відчула біль у животі та одразу вирушила з чоловіком до лікарні, оскільки медики визначили термін народження дитини 13 січня. Проте подружжя не встигло доїхати до медзакладу.

В обласному центрі меддопомоги уточнили, що родина, у якій народилася дівчинка, є багатодітною. Зокрема, у сім’ї вже народилося дев’ять хлопчиків та дві дівчинки.

Нагадаємо, у лютому 2023 року мешканка Рівненщини народила 18-ту дитину. Загалом родина 43-річної жінки виховує 12 хлопців та шістьох дівчат.