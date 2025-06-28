На дитину обвалилися блоки бетонного паркану, поблизу якого вона гралася

На Рівненщині внаслідок обвалу бетонного паркану загинув 4-річний хлопчик. Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області у суботу, 28 червня.

За даними правоохоронців, інцидент стався у селі Заболоття Вараського району на Рівненщині увечері 27 червня. На спецлінію надійшло повідомлення про те, що на малолітню дитину обвалилася бетонна конструкція.

За попередніми даними, на 4-річного хлопчика, який грався на подвір’ї приватного господарства з двома іншими дітьми, обвалилися верхні ряди змонтованого бетонного паркана.

На 4-річного хлопчика обвалилися блоки бетонного паркану одного з домогосподарств

«Батьки, які також були на вулиці, негайно доставили сина до лікарні, однак медики лише констатували смерть хлопчика. Інші діти не травмувалися», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з відміткою нещасний випадок). Наразі триває з’ясування усіх обставин інциденту.