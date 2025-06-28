Аварія сталася у селі Раків Ліс

У суботу, 28 червня, на Волині водій легкового авто збив на дорозі 15-річного хлопця на велосипеді. Про це повідомили у пресслужбі поліції Волинської області.

За даними правоохоронців, аварія сталася приблизно о 16:20 у селі Раків Ліс на Волині. 41-річний водій Toyota наїхав на 15-річного велосипедиста.

«Внаслідок ДТП неповнолітній від отриманих травм помер. Водій за кермом був тверезий», – повідомили у пресслужбі поліції.

За фактом аварії правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тілесні ушкодження або загибель потерпілого).

Наразі триває з’ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, 24 червня на Хмельниччині внаслідок наїзду залізничної дрезини загинув 12-річний хлопчик, який їхав мопедом по залізничному перегоні «Скібнево – Ярмолинці». Дитина померла на місці від отриманих травм.