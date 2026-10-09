Росіяни вдруге за день атакували Рівненську область

Росіяни вдруге за день атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок повторної атаки постраждала багатодітна родина. Про це у пʼятницю, 9 жовтня, повідомили начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль та Нацполіція.

Вибух на Рівненщині пролунав о 16:30. Внаслідок атаки постраждала багатодітна родина. Поранення отримали четверо дітей та троє дорослих. До лікарні госпіталізували 32-річну жінку, 12-річного хлопчика, 13-річну дівчинку та 13-річного хлопчика. Останній перебуває в реанімації у важкому стані.

«Крім того, пошкоджень зазнали житловий будинок, кафе і магазин. На місці падіння БпЛА працювали слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, співробітники СБУ та фахівці вибухотехнічної служби», – повідомили у поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Це друга атака на Рівненщину протягом 9 жовтня. Вдень росіяни дроном атакували Сарненський район області. Через обстріл постраждала місцева жителька. Жінку з осколковими пораненнями рук та обличчя госпіталізували до лікарні.