Інцидент стався ввечері 19 липня у селі Шубків Рівненського району

У Рівненському районі чоловік через ревнощі підпалив автомобіль, в якому перебував разом із дружиною. Потерпіла змогла вибратися з легковика і покликати на допомогу. Нині жінка з 70% опіків тіла перебуває у реанімації, а її чоловік помер.

За інформацією пресслужби поліції області, інцидент стався 19 липня близько 21:30 у селі Шубків Рівненського району. 44-річний місцевий житель автомобілем ВАЗ 2107 забрав із роботи свою дружину. Дорогою чоловік зʼїхав у поле, де між подружжям виникла сварка через ревнощі.

«Чоловік пристебнув 41-річну дружину ременем безпеки, облив автомобіль, жінку й себе бензином, а тоді підпалив. Постраждала вибралася з автомобіля та загасила полум’я, вскочивши у калюжу. Потім вона навіть зуміла дійти до дороги, де її побачили односельчани та викликали медиків», – зазначають правоохоронці.

Медики діагностували у потерпілої 70% опіків тіла та госпіталізували до реанімації. 44-річного палія також доставили до лікарні, однак він помер.

За фактом замаху на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, слідчий розпочав кримінальне провадження за ч.2 ст.15, п. 4 ч.2 ст.115 КК України.