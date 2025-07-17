Напад стався неподалік Бережан

На Тернопільщині 53-річна жінка напала на знайому через ревнощі, облила її бензином і підпалила. У потерпілої діагностували 90% опіків тіла. Нападниці оголосили про підозру за замах на вбивство, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.



Повідомлення про напад на жінку до поліції надійшло близько 23:00 у середу, 16 липня. У полі поблизу села Посухів Бережанської громади місцеві жителі виявили у важкому стані обгорілу 37-річну знайому, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 17 липня.

Швидка допомога доправила потерпілу до лікарні. Медики діагностували у неї близько 90% опіків тіла. Наразі вона перебуває у важкому стані.



Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що потерпілу облила бензином та підпалила під час конфлікту 53-річна жителька Бережан. За попередніми даними, між жінками виник конфлікт на ґрунті ревнощів.



Наразі правоохоронці повідомили жительці Бережан про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Також суд прийме рішення щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваної.