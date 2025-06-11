Інцидент стався в селі Молодія

До чотирьох років за ув’язнення Глибоцький районний суд засудив буковинця, який облив дружину розчинником і підпалив. Інцидент трапився в селі Молодія неподалік Чернівців. Правоохоронці з’ясували, що чоловік скоїв підпал під час сварки. Жінку госпіталізували в реанімаційне відділення з численними опіками лиця та шиї.

Правоохоронці встановили, що 63-річний житель Чернівецького району вже раніше скоював насильство щодо своєї дружини, повідомили в прокуратурі Буковини в середу, 11 червня. У 2016 році його притягували до кримінальної відповідальності за побиття жінки. Тоді в неї діагностували травми середнього ступеня тяжкості. Однак провадження закрили через відмову потерпілої від обвинувачення.

Вже в грудні 2024 року чоловік знову напав на свою дружину. Прийшовши додому, він облив потерпілу уайт-спіритом і підпалив. Усвідомивши, що жінка може загинути, обвинувачений загасив полум’я. Однак потерпіла все одного отримала опіки обличчя. Лікарів екстреної медичної допомоги викликала сестра потерпілої, яка через день після події завітала до них. Під час судово-медичної експертизи встановили, що жінка отримала опіки лиця 3-4 ступеня.

В чуді буковинець свою провину визнав повністю. Глибоцький районний суд визнав винним 62-річного жителя Чернівецького району в умисному підпалі дружини. Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу.