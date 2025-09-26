Інцидент стався вночі 29 травня 2025 року біля міста Костопіль Рівненської області

Костопільський районний суд Рівненської області виніс вирок 40-річному Івану Овезлієву, який погрожував патрульним вбивством та кинув у їхній бік страйкбольну гранату, що розірвалася. Чоловік скоїв злочин напідпитку і пізніше розкаявся. Йому призначили рік пробаційного нагляду.

Як йдеться у вироку від 23 вересня, інцидент стався вночі 29 травня 2025 року на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів біля Костополя. Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2104, за кермом якого був 40-річний Іван Овезлієв.

Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки сп’яніння, тож запропонували пройти огляд. Чоловік погодився, але дув у «Драгер» неналежним чином, і прилад видавав помилку. Тоді порушник розізлився, зачинився в автомобілі та почав погрожувати патрульним вбивством. На вимогу вийти з легковика Іван Овезлієв не відреагував, а натомість кинув у бік поліцейських боєприпас, що розірвався.

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки граната була страйкбольною. 40-річного нападника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Уже під час повторного проходження огляду алкотестер показав 0,31 проміле.

Під час суду Іван Овезлієв визнав свою провину і розкаявся, а патрульні просили розглянути справу без їхньої присутності й зазначили, що претензій до обвинуваченого не мають.

Суддя Олександр Цвіркун визнав 40-річного порушника винним за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) й призначив рік пробаційного нагляду. Крім того, чоловік має сплатити понад 16 тис. грн судових витрат. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.