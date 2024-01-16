У підозрюваних провели обшуки, їм також вручили підозри

СБУ викрила злочинну групу з мешканців Рівненщини та Львівщини, яка займалась переправленням ухилянтів. За рік вони встигли переправити 62 військовозобов’язаних чоловіків та заробили на цьому 80 тис. доларів. Їм загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба СБУ Рівненщини, схему організував раніше судимий за аналогічні злочини 30-річний мешканець Рівненщини. До схеми він залучив шістьох мешканців Рівненської та Львівської області. Загалом до злочинного угрупування входили семеро людей, серед них – шестеро цивільних та працівник одного із правоохоронних органів Рівненської області.

«Ділки, використовуючи підконтрольні їм суб’єкти господарської діяльності з ліцензіями на право здійснення міжнародних пасажирських, а також благодійну організацію, виготовляли фіктивні документи, на підставі яких вносили дані про клієнтів до інформаційної системи “Шлях”. Це давало їм можливість безперешкодно перетинати кордон до країн Європи під виглядом водії міжнародних пасажирських перевезень та волонтерів», – пояснюють в СБУ.

З ухилянтів вони брали максимум до 5,5 тисяч доларів. За попередніми підрахунками, з листопада 2022 року до моменту викриття вони встигли переправити 62 чоловіків та заробити на цьому 80 тис. доларів.



Сімом спільникам вручили підозри за декількома статтями ККУ:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон);

ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних електронних систем);

ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах).

Підозрюваним загрожує від п’яти до 12 років тюрми з конфіскацією майна.