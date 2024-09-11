Від отриманих травм чоловік загинув на місці

У вівторок ввечері, 10 вересня, поблизу села Милятин на Рівненщині трапилася ДТП. Внаслідок наїзду автомобіля загинув 59-річний велосипедист. Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Слідчі встановили, що водійка автомобіля Dacia Sandero, 36-річна мешканка села Почапки, наїхала на 59-річного велосипедиста, яких їхав у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці, медики лише констатували смерть.

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Водійка легкового автомобіля не травмувалася, за кермом вона перебувала тверезою.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України. Усі обставини автопригоди встановлюються.