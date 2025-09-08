Поліцейський ніс пенсіонерку орієнтовно 600 метрів до автомобіля медиків

Поблизу селища Клесів Сарненського району місцеві жителі виявили пенсіонерку, яка застрягла в болоті. На місце події викликали поліцейського та медиків, які госпіталізували 78-річну жінку. Як зʼясувалося, вона майже добу перебувала в лісі у безпорадному стані. Про це повідомила 8 вересня пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, 5 вересня поблизу селища Клесів місцеві жителі побачили у болоті літню жінку, яка була знесилена та без свідомості. Вони відразу звернулися по допомогу до працівників селищної ради, а ті – до поліцейського офіцера громади.

«Оскільки до місця події не можна було дістатися автівкою, правоохоронець організував квадроцикл і викликав “швидку”. Разом із медиками поліцейський ніс жінку на ношах орієнтовно 600 метрів. Пенсіонерку госпіталізували, наразі загрози її життю немає», – зазначають поліцейські.

З’ясувалося, що 78-річна жителька Костополя пішла у ліс збирати журавлину. Жінка проживає сама, тож про плани родичам не повідомила.

Поліцейські наголошують: попереджайте рідних чи сусідів, куди саме вирушаєте та коли плануєте повернутися. У разі втрати орієнтиру – залишайтесь на місці й одразу телефонуйте 102 або 101.