Навчальну протитанкову міну виявили біля запасного виходу школи

Працівник тернопільської школи під час обходу знайшов на подвір'ї навчального закладу протитанкову міну. На місце виїхали поліція та вибухотехніки, які встановили, що боєприпас навчальний. Хто саме його підкинув, наразі невідомо, однак дирекція школи запевняє, що подібних боєприпасів у закладі немає.

Про інцидент, який стався в одній з шкіл Тернополя, прес-служба поліції повідомила в понеділок, 20 лютого. Протитанкову міну біля запасного виходу школи помітив працівник навчального закладу під час обходу. Про боєприпас він повідомив директора, а також поліцію.

«Учнів та учителів навчального закладу евакуювали. Вибухотехніки вилучили предмет та направили на експертизу. У ході перевірки стало відомо, що протитанкова міна навчальна. Керівництво школи запевняє, що міна не їхня. У них таких предметів немає», – йдеться у повідомленні.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство). Правоохоронці встановлюють, хто приніс на територію школи міну і з якою метою.