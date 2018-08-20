На Сумщині чиновника підозрюють у розкраданні понад 100 автомобілів наданих для інвалідів

СуспільствоЮрій Братюк, 20 серпня1980

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Суд міста Суми з’ясовує вину керівника благодійного фонду «Соцінвест» у зникненні понад 100 безоплатно наданих авто для потреб людей з обмеженими можливостями.

За повідомленням прес-центру судової влади України, 20 серпня розпочався судовий процес у справі керівника Благодійного фонду соціального захисту інвалідів Сумської області «Соцінвест». Судове засідання так і не змогло розпочатися у зв’язку з неявкою сторони захисту.

Прес-служба суду інформує, що благодійному фонду «Соцінвест» було безоплатно надано для використання у благодійних цілях 123 транспортні засоби, які були конфісковані державою. При цьому обвинувачений зареєстрував та облікував за благодійним фондом лише 14 транспортних засобів, а решту реалізував як запчастини, не сплативши при цьому обов’язкові платежі до бюджету. Таким чином, керівник благодійного фонду заподіяв шкоди державним інтересам на загальну суму 1,6 млн грн.

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