7 серпня очільники Дрогобицької, Бориславської, Трускавецької та Східницької громад підписали відповідний меморандум

У Дрогобичі підписали меморандум, що передбачає будівництво канатної дороги в межах Дрогобицької, Бориславської, Трускавецької та Східницької громад. Про це повідомила пресслужба Дрогобицької міської ради.

Зазначається, що канатна дорога не лише з’єднає міста-сусіди, а й сприятиме розвитку громад, покращенню логістики, припливу туристичних потоків, нових інвесторів та розвитку промисловості. Роботи має профінансувати італійська сторона.

«Сьогодні ми започатковуємо не лишень нову еру співпраці між нашими територіальними громадами, але й вибудовуємо нову еру співпраці між Україною та Італією. Адже реалізація цього проєкту в фінансовому плані – повністю на їхній відповідальності та за підтримки Європейського союзу», – сказав міський голова Дрогобича Тарас Кучма.

Проєкт втілюватимуть поетапно з урахуванням технічних, економічних, екологічних та соціальних аспектів регіону. Сам проєкт канатної дороги та вартість її будівництва поки що не оприлюднювали, однак в міській раді зазначили, що фінансуванням буде займатися італійська компанія Renovua, а ініціатором проєкту є Олександр Редька – дніпровський бізнесмен у галузі туризму та очільник групи компаній Phoenix. Його компанія будує в Дрогобичі індустріальний парк «Фенікс-Долина інновацій».