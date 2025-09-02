Тернопільський міськрайонний суд оштрафував пасажира за пропозицію 200 доларів хабаря патрульним поліцейським. Гроші обвинувачений Микола Яцикович пропонував за те, щоб ні його, ні водія авто не відвозили до місцевого територіального центру комплектування.

Екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль марки Volkswagen Golf близько 19:00 14 квітня на вул. Микулинецькій в смт Велика Березовиця. Водій авто їхав з порушенням правил дорожнього руху, тому поліцейські вирішили його зупинити.

«Під час спілкування поліцейський, перевіривши особу по базі, з’ясував, що водій перебуває у розшуку згідно ст. 210 КУпАП, а саме порушення призовниками, військовозобов’язаними правил військового обліку. Згідно з постановою Кабінету міністрів України його необхідно доставити до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 28 серпня.

Пасажир авто, обвинувачений Микола Яцикович, вийшов з машини і під час розмови з поліцейськими запропонував гроші за те, що його і водія відпустять й не будуть доставляти до ТЦК. Патрульні попередили чоловіка, що це є хабар і таке правопорушення карається кримінальною відповідальністю. Однак Микола Яцикович все одно продовжував наполягати і вказав, що готовий заплатити 200 доларів.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину і вказав, що поліція їх зупинила і під час перевірки документів з’ясувала, що його товариш перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Обвинувачений підтвердив, що він намагався дати 200 доларів правоохоронцям і просив, щоб їх не везли в територіальний центр комплектування. Однак від хабаря поліцейські відмовилися. Микола Яцикович просив суд суворо його не карати.

Суддя Валентин Ломакін визнав чоловіка винним в правопорушенні і призначив йому штраф в розмірі 17 тис. грн. Також обвинувачений має заплатити 13,5 тис. грн за судові експертизи. На вирок суду можна подати апеляцію.