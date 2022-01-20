У Тернопільській області збільшать кількість карантинних рейдів

У Тернопільські області зафіксували рекордну кількість нових хворих на коронавірус. За 19 січня захворіло 1144 жителів області, що є найбільшим показником від початку пандемії. Через різке зростання нових випадків коронавірусу в обласній адміністрації скликали термінове засідання техногенно-екологічної безпеки і вирішили посилити протиепідеміологічні заходи.

Зокрема, на засіданні техногенно-екологічної безпеки облдержадміністрації вирішили посилити рейди з працівників поліції, фахівців Держпродспоживслужби та центру профілактики та контролю хвороб у закладах громадського харчування та ринках. Щодня рейдові групи повинні перевіряти близько 700 таких закладів.

«У нас через свята люди почали менше дотримуватися карантинних правил. Я в Тернопільській області жодного разу не бачив, щоб в ресторанах чи інших розважальних закладах на вході в клієнтів перевіряли QR-коди. Бачив лише в інших областях. Це треба виправляти, бо в іншому разі у нас знову буде ріст захворюваності. А якщо кількість захворілих і надалі зростатиме, то нам прийдеться розгортати ковідні відділення в районних лікарнях», – розповів під час засідання ТЕБ голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

За словами представників комісії, в області ще анонсовано провести ряд масових заходів, однак спеціальні групи будуть чітко перевіряти на них дотримання карантинних норм, а також перевірятимуть усіх відвідувачів на наявність вакцинації або негативного тесту ПЛР.

Директорка департаменту освіти та науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома зазначила, що серед учнів також відзначається ріст захворюваності на коронавірус. Зараз є офіційно підтверджений Covid-19 в 141 дитини.

«Перехід на дистанційне навчання наразі ми запроваджувати не будемо. На карантин будуть закриті лише окремі класи та школи, де вже є виявлені випадки захворюваності. Також додам, що з 11 січня від початку навчання після зимових канікул в нас відзначається приріст захворюваності саме серед дітей, а не серед вчителів», – додає Ольга Хома.

Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш також зазначив, що всі лікарні області мають бути забезпеченими альтернативними видами опалення та електроенергії, аби попередити випадки, коли медустанову через аварію або непогоду відключають від електропостачання, а в цей момент в палатах є хворі на коронавірус, які забезпечуються киснем.

Додамо, що за останню добу на Тернопільщині зафіксували рекордну кількість випадків на Covid-19 – 1144 хворих. Найбільше захворілих в Бучацькій, Збаразькій, Тернопільській, Чортківській, Байковецькій, Гусятинській територіальних громадах.