До гасіння пожежі залучили 4 автоцистерни

У Микулинцях на Тернопільщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території підприємства, яка виникла вранці 24 листопада. До гасіння довелося залучити чотири автоцистерни. Підприємство займається пошиттям взуття. Про пожежу повідомили на сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Тернопільській області.

Виклик про загоряння до рятувальників надійшов о 06:45 24 листопада. Вогонь охопив значну площу підприємства – орієнтовно 400 м2. Після прибуття на місце рятувальники з’ясували, що загоряння виникло в будівлі місцевого підприємства. Гасіння ускладнювалося масштабами пожежі, тому для безперебійного забезпечення водою додатково залучили підрозділи рятувальників.

За даними «Тернополян», пожежа трапилася в приміщенні підприємства «Весна» – колишнього побуткомбінату. За попередньою інформацією, у будівлі працювали майстерні, де шили взуття та ремонтували одяг.

О 09:24 пожежу вдалося повністю ліквідувати, не допустивши подальшого поширення вогню. Причини виникнення загоряння та матеріальні збитки наразі встановлюють. У поліції відкрили кримінальне провадження