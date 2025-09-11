Аварія сталася біля села Великі Бірки

Неподалік Тернополі в аварії важко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Юнак виїхав з другорядної дороги на головну і врізався в автомобіль. Його забрали в лікарню. Поліція розслідує обставини аварії.

Аварія з 15-річним неповнолітнім мотоциклістом сталася увечері 10 вересня поблизу селища Великі Бірки, повідомили в поліції Тернопільщини. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Збаразького відділення поліції. Під час перевірки правоохоронці встановили, що близько 19:30 на об’їзній дорозі селища Великі Бірки неповнолітній житель села Байківці на мотоциклі Kovi SZV врізався в авто Ford Focus.

Юнак при виїзді з другорядної дороги на головну порушив правила дорожнього руху і допустив зіткнення з автомобілем. Унаслідок аварії мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала його до лікарні.

У обох водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП правоохоронці розпочали перевірку за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людини). Наразі встановлюють усі обставини інциденту.