Здаючи назад, водійка збила дівчину відчиненими дверцятами

Опівночі 9 вересня у дворі будинків на вулиці Галицькій в Івано-Франківську водійка Nissan Leaf збила 25-річну дівчину. Потерпілу госпіталізували з численними травмами.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 10 вересня, за кермом Nissan була 20-річна місцева мешканка.

«Під час руху заднім ходом вона збила відчиненими дверцятами пішохода, яка перебувала поруч з автомобілем. Потерпілу з численними тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медзакладу, а водійку перевірено на стан сп’яніння. Результат – 1,36 проміле алкоголю», – розповіли правоохоронці.

Водійку затримали та оголосили їй підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.