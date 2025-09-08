ДТП сталася у селі Старуня Івано-Франківського району

У понеділок, 8 вересня, у селі Старуня Івано-Франківського району сталася ДТП. Після зіткнення з автівкою загинув 15-річний водій скутера, на місці аварії працюють правоохоронці.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про ДТП у Богородчанській громаді надійшло на «102» близько 14:30.

«Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення Ford під керуванням 37-річного місцевого жителя та скутера, яким керував 15-річний мешканець громади», – зазначили правоохоронці.

Від отриманих травм неповнолітній водій загинув на місці. Обставини аварії з’ясовує слідчо-оперативна група.