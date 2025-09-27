На Тернопільщині під час гасіння пожежі виявили тіло 12-річної дитини. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Як повідомили у поліції, у п’ятницю, 26 вересня, господарській будівлі і селі Кошилівці Товстенської громади виникла пожежа. Зʼясувалося, що загорілася дерев’яна будівля на території господарства.

Під час гасіння вогню рятувальники виявили обгоріле тіло 12-річного хлопчика, який мешкав поруч. За попередніми даними, імовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) ККУ.