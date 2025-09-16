74-річний чоловік помер, отруївшись продуктами горіння

Вночі 16 вересня у приміщенні Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні, що на вулиці Івана Коршинського (БАМ), сталася пожежа. 69 людей евакуювали, один з пацієнтів загинув.

Як розповіли в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, повідомлення про пожежу в палаті на п’ятому поверсі лікарні надійшло о 3:05. До приїзду рятувальників персонал медзакладу евакуював пацієнтів, однак одного з них врятувати не вдалося. 74-річний чоловік помер, отруївшись димом.

«Вогнеборці локалізували пожежу на площі 20 м2 о 3:27, а повністю ліквідували її о 3:33. Полум’я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню», – зазначили в ДСНС.

До гасіння пожежі залучили 32 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Оновлено о 13:50.

У поліції Закарпатської області повідомили, що попередня причина смерті пацієнта – отруєння чадним газом.

«Поліцейські провели першочергові слідчі дії, зокрема огляд місця події. В ході опитування свідків та очевидців, останні зазначають: загиблий неодноразово нехтував правилами пожежної безпеки у лікарні», – сказали у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.