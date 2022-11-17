У селі Терновиця водійка Audi А3 збила 66-річну жінку

Ввечері 16 листопада на трасі Львів-Краковець у Яворівському районі трапилась аварія, унаслідок якої загинула 66-річна жінка. Про це повідомила Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, ДТП трапилась близько 17:30 на трасі Львів-Краківець у селі Терновиця Яворівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водійка автомобіля Audi А3, 30-річна жителька Новояворівська, здійснила наїзд на пішохода, 66-річну місцеву мешканку. Від отриманих внаслідок ДТП травм жінка померла на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.