Постраждалі – жителі Мурафської громади

У Жмеринському районі Вінницької області сталась аварія. Легковик ВАЗ, у салоні якого перебувало четверо неповнолітніх, злетів у кювет. Про це у суботу, 13 липня, повідомили у Нацполіції Вінниччини.

Подія трапилась у п’ятницю, 12 липня, близько 20.30 біля села Пеньківка. Попередньо, слідчі встановили, що 19-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався у дерево.

«До медичного закладу потрапив водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, віком 15 та 16 років, госпіталізації не потребували», – йдеться у повідомленні.

Усі постраждалі – жителі Мурафської громади. За даними правоохоронців, 19-річний водій легковика перебував за кермом у тверезому стані. Пошкоджений автомобіль правоохоронці помістили на арештмайданчик.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі, також його можуть позбавити права керувати транспортними на той самий строк.

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, на Львівщині трапилася ДТП між вантажівкою і легковиком. Внаслідок зіткнення постраждали четверо пасажирів автомобіля Opel – дітей віком 2, 5, 6 та 15 років. Після ДТП їх доставили в лікарню.