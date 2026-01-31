Затриманому загрожує до 8 років увʼязнення

На Вінниччині поліція затримала антикорупціонера однієї з громадських організацій за вимагання хабаря з військового. Про це у суботу, 31 січня, повідомили Нацполіція Вінницької області та Офіс генерального прокурора.

Затриманий – співробітник відділу комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю осередку всеукраїнської громадської організації. За даними слідчих, він вимагав з військового 6 тис. доларів (понад 258 тис. грн). За гроші антикорупціонер обіцяв бійцю вплинути на керівництво військової частини, щоб його звільнили від проходження служби.

Представник ГО отримав всю суму хабаря під час зустрічі з військовим в авто, після чого його затримали. Офіс генпрокурора уточнює, що військовий діяв під контролем правоохоронців.

Затриманому оголосили підозру у зловживання впливом (ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі строком до восьми років з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, 29 січня ДБР повідомило про викриття командира частини на Київщині на хабарництві. За даними слідчих, командир брав гроші з бійців за неофіційні відпустки.