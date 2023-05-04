Володимир Кріль загинув 26 квітня під Бахмутом

На війні загинув начальник відділу паркування та благоустрою Трускавецької міської ради Володимир Кріль. Він загинув ще 26 квітня в районі Бахмута.

Як повідомили 4 травня у прес-службі Трускавецької міськради, 43-річний сержант Володимир Кріль загинув 26 квітня, виконуючи бойове завдання під Бахмутом. Він прходив строкову службу в Збройних Силах України й отримав повістку 18 січня 2023 року. Після проходження військово-лікарської комісії, його мобілізували. На службу під Бахмутом він потрапив у квітні.

Зазначимо, що працювати в Трускавецькій міській раді Володимир Кріль почав у 2022 році. До цього він працював у Дрогобичі інспектором благоустрою, а також раніше обіймав посаду заступника директора КП «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради.