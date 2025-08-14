16-річний волинянин на мотоциклі збив на смерть велосипедиста
За смертельну ДТП підлітку загрожує до 8 років позбавлення волі
До теми
У селі Ветли Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з 35-річним велосипедистом, внаслідок чого останній помер. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.
Аварія сталася 13 серпня близько 23:00 у селі Ветли Камінь-Каширського району. За даними слідства, 16-річний водій мотоцикла Loncin їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з 35-річним велосипедистом.
«Попри реанімаційні заходи, велосипедист від отриманих травм помер на місці події. Сам же мотоцикліст травмувався та був госпіталізований. До того ж, підліток не мав посвідчення водія, а його транспортний засіб не був зареєстрований належним чином», – зазначають правоохоронці.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.