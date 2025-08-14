Аварія сталася ввечері 13 серпня у селі Ветли Камінь-Каширського району.

У селі Ветли Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Неповнолітній мотоцикліст зіткнувся з 35-річним велосипедистом, внаслідок чого останній помер. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 13 серпня близько 23:00 у селі Ветли Камінь-Каширського району. За даними слідства, 16-річний водій мотоцикла Loncin їхав на великій швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з 35-річним велосипедистом.



«Попри реанімаційні заходи, велосипедист від отриманих травм помер на місці події. Сам же мотоцикліст травмувався та був госпіталізований. До того ж, підліток не мав посвідчення водія, а його транспортний засіб не був зареєстрований належним чином», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.