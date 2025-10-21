У селі Мишів Володимирського району через обвал ґрунту під час земляних робіт загинув різноробочий. 35-річного чоловіка витягнули інші працівники та доставили до медичного закладу, проте медики лише констатували смерть. Про це повідомила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук.

Інцидент стався 20 жовтня неподалік вітряків у селі Мишів Володимирського району. За даними слідства, до поліції надійшло повідомлення від медиків про доставлення до лікарні 35-річного жителя Вінницької області без ознак життя.

«За попередньою інформацією, під час виконання землевпорядних робіт стався зсув ґрунту, внаслідок чого чоловіка засипало землею», – зазначила Ольга Бузулук.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, загиблий працював на ТОВ «Землебудсервіс». В обовʼязки чоловіка, зокрема, входило копання траншеї. Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, компанія зареєстрована в Одесі та спеціалізується на електромонтажних роботах.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. Максимальне покарання, яке загрожує роботодавцю, – до восьми років позбавлення волі.