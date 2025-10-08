Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок Леоніду Глинянку за поширення інформації про переміщення військовослужбовців. Обвинувачений організував контрабанду заборонених речовин до Білорусі та передавав дані про прикордонників спільнику. За скоєне чоловіку призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 3 жовтня, обвинувачений вчинив злочин двічі: 25 і 30 жовтня 2023 року. У селі Гута Ковельського району Леонід Глинянко за допомогою пристрою нічного бачення та радіостанції дізнався про переміщення прикордонників і передав усю інформацію по телефону своєму спільнику. За даними слідства, чоловіки планували організувати контрабанду сильнодійних та отруйних речовин на територію Білорусі.

Під час суду обвинувачений розкаявся та співпрацював зі слідством. Він також уклав із прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Оксана Свистун визнала Леоніда Глинянка винним за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ), проте замість реального покарання призначила 2 роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.