Вартість незаконно ввезенної продукції становить орієнтовно 170 тис. грн

У пункті пропуску «Ягодин» митники вилучили у водія буса майже 100 кг червоної ікри та крабового мʼяса російського виробництва, які чоловік намагався ввезти в Україну. Про це повідомила 29 вересня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, порушником виявився водій буса, який повертався додому з Європи через митний пост «Устилуг». Під час огляду автомобіля інспектори виявили майже 100 кг червоної ікри та крабового м’яса, орієнтовна вартість яких – 170 тис. грн.

«Ввезення окремих товарів походженням з РФ на митну територію України заборонено ще з 2015 року, а з квітня 2022 року Кабмін встановив повне ембарго на торгівлю з державою-агресором», – зазначають митники.

Контейнери та скляні банки, в які була розфасована російська продукція, чоловік навіть не приховував. Про походження ікри чітко вказувало маркування на упаковці: «РФ, Камчатський край», додають інспектори.

Заборонений для імпорту товар тимчасово вилучили на склад митниці. На чоловіка склали протокол за ч. 3 ст. 271 Митного кодексу України (недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію). Санкція передбачає штраф з конфіскацією продукції або без неї. Остаточне рішення у справі прийматиме суд.