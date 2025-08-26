У пункті пропуску «Ягодин» волинські митники вилучили у пасажирки автобуса прилад для виявлення жучків вартістю понад 1 млн грн. Жінка намагалася приховано ввезти його з Польщі. Про це повідомила 26 серпня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, контрабанду виявили в автобусі міжнародного сполучення «Познань – Київ». Увагу інспекторів привернув ударостійкий кейс однієї з пасажирок. У ньому виявили електроніку з аксесуарами, орієнтовна вартість якої становить 1 093 840 грн. Такий товар підлягає письмовому декларуванню на «червоному коридорі» з обов’язковою сплатою мита та ПДВ.

Як уточнила ZAXID.NET речниця Волинської митниці Валентина Чорниш, порушниця перевозила детектор жучків – прилад, який аналізує радіочастотну обстановку та виявляє приховані радіосигнали від прослуховуючих пристроїв, бездротових камер, GPS-трекерів тощо.

Протокол про порушення митних правил склали за ч.2 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф у розмірі 30% вартості предметів порушення митних правил з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).