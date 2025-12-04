Контрабанду виявили в автомобілі, що вʼїжджав із Польщі «зеленим коридором»

У пункті пропуску «Устилуг» волинські митники вилучили у водійки мікроавтобуса партію iPhone 17 Pro Max орієнтовною вартістю 1,6 млн грн. Жінка намагалася приховано ввезти смартфони з Польщі без сплати податку. Про це повідомила пресслужба Волинської митниці у четвер, 4 грудня.

За інформацією митників, контрабанду виявили у салоні автомобіля, яким водійка поверталася з Польщі. За правилами, вона мала обрати «червоний коридор», задекларувати 23 телефони та сплатити мито і ПДВ. Натомість жінка поїхала «зеленим коридором» і не подала декларацію.

На неї склали протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу, що передбачає штраф у розмірі 30% вартості товарів.

Митниця також перевіряє, чи не порушила громадянка законодавство у сфері інтелектуальної власності, адже техніка Apple внесена до митного реєстру відповідних об’єктів.

Жінка повідомила про намір укласти мирову угоду. У разі сплати суми, еквівалентної штрафу, митниця припинить провадження та оформить товар. Після цього порушниця вважатиметься такою, що не притягувалася до адмінвідповідальності.