На Волині перекинувся рейсовий автобус з 8 пасажирами
Внаслідок аварії постраждала 30-річна пасажирка
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На трасі Ковель – Луцьк перекинувся рейсовий автобус, в якому було восьмеро пасажирів. Наразі відомо, що одна жінка отримала травми, її госпіталізували.
Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась зранку в п’ятницю, 2 лютого, поблизу села Погіньки (орієнтовно за 20 км від Ковеля). «33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся», – повідомили правоохоронці.
Внаслідок аварії постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доправили у лікарню. Всього у салоні перебувало восьмеро пасажирів, з них двоє дітей.
Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. Згідно з результатами, чоловік був тверезий. У прес-службі ДСНС Волині додають, що, імовірно, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу.