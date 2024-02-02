Біля села Погіньки автобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік

На трасі Ковель – Луцьк перекинувся рейсовий автобус, в якому було восьмеро пасажирів. Наразі відомо, що одна жінка отримала травми, її госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась зранку в п’ятницю, 2 лютого, поблизу села Погіньки (орієнтовно за 20 км від Ковеля). «33-річний водій рейсового автобуса сполученням Піски Річицьки – Ковель – Луцьк, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет та перекинувся», – повідомили правоохоронці.

Внаслідок аварії постраждала 30-річна пасажирка автобуса, її доправили у лікарню. Всього у салоні перебувало восьмеро пасажирів, з них двоє дітей.

Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння. Згідно з результатами, чоловік був тверезий. У прес-службі ДСНС Волині додають, що, імовірно, водій не впорався з керуванням через слизьку дорогу.