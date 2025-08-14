За життя Анатолія Бойка нагородили трьома дипломами про встановлення світових рекордів

У віці 55 років помер заслужений майстер народної творчості, якого називали «волинським Фаберже», рекордсмен Книги рекордів Анатолій Бойко. Про це повідомив 14 серпня Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Майстер, який створював витвори мистецтва з яєчної шкаралупи, помер внаслідок хвороби. До цього він пережив кілька інсультів, інформує «Суспільне». Попередньо, прощання з Анатолієм Бойком відбудеться у п'ятницю, 15 серпня. Детальнішу інформацію в міській раді повідомлять згодом.

Додамо, що майстер з Володимира Анатолій Бойко мав дві освіти: художника-дизайнера і професійного різьбяра. Техніку для буріння яєчної шкаралупи розробив сам – використовував алмазне свердло. Він працював із різними видами яєчних шкаралуп: перепелиними, курячими, гусячими та страусиними.

За життя Анатолія Бойка нагородили трьома дипломами про встановлення світових рекордів. Один світовий рекорд він побив, більш ніж удвічі – на курячому яйці просвердлив 33 436 отворів діаметром 0,15 мм. Другий рекорд встановив на гусячому яйці – у шкаралупі зробив 52 754 просвердлених отвори, третій рекорд був за найбільшу колекцію яєць, оздоблених металом.