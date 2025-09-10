Волинські вогнеборці гасили пожежу декілька годин

У середу, 10 вересня, внаслідок російського обстрілу на деревообробному підприємстві у Волинській області виникла пожежа. Рятувальники декілька годин гасили полумʼя на території площею 1000 м2. Про це повідомили пресслужби Волинської ОВА та ДСНС.

За інформацією голови Волинської ОВА Івана Рудницького, вночі 10 вересня протиповітряна оборона збила у Луцькому районі російський БпЛА, унаслідок падіння уламків на території одного з місцевих підприємств виникла пожежа.

«Площа пожежі на момент прибуття рятувальників складала 1000 м2. Вогнеборці працювали над гасінням пожежі декілька годин, застосовували водяні стволи з різних напрямків, використовували пожежну автодрабину та допоміжні технічні засоби. Від вогню вдалось врятувати сусідні будівлі та майно», – зазначають у ДСНС.

Як уточнив ZAXID.NET речник волинських рятувальників Володимир Нестеров, горіло деревообробне підприємство на території Цуманської громади.

Додамо, що у ніч на 10 вересня російські окупанти атакували Україну 415 безпілотниками, 42 крилатими ракетами та однією балістичною ракетою. Унаслідок обстрілу було зруйновано швейну фабрику на Хмельниччині, троє людей травмувалися.

Крім того, під час масованого російського обстрілу України 10 вересня безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.