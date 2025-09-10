Внаслідок атаки було зруйновано швейну фабрику

Російські війська в ніч на середу, 10 вересня, вкотре масовано атакували Україну дронами та ракетами, вибухи пролунали й у Хмельницькій області. Внаслідок обстрілу було зруйновано швейну фабрику, троє людей в районі зазнали травм. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«На жаль, внаслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога», – йдеться у дописі очільника ОВА.

Крім цього, внаслідок атаки було зруйновано швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, а також вибито вікна в навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди наразі встановлюють.

«На місці працюють всі відповідні служби. Більш детальніше згодом», – додав Тюрін.

У Волочиській міськраді повідомили про влучання у складські приміщення виробничих потужностей.

«На жаль, маємо трьох поранених жителів міста. Жертв немає. Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків», – зазначили у дописі.

Доповнено о 09:43. За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська в ніч на 10 вересня випустили:

415 БпЛА,

42 крилатих/авіаційних ракет Х-101/Калібр/Х-59(69),

1 балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23».

ППО ліквідувала 386 ворожих дронів та 27 крилатих й авіаційних ракет. Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Також у повідомленні наголосили, що щонайменше вісім ворожих безпілотників вийшли за межі кордону України у напрямку Польщі.

Нагадаємо, у ніч на середу, 10 вересня, Росія атакувала Львів безпілотниками та ракетами. За даними начальника Львівської ОВА Максима Козицького, жертв чи постраждалих нема. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

Під час масованого російського обстрілу України 10 вересня безпілотники порушили повітряний простір Польщі. Через загрозу у країні закрили чотири аеропорти, а військові вперше відкрили вогонь по цілях.