Затриманим псевдоактивістам загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала шістьох прихильників Росії, які під виглядом активістів закликали до держперевороту та розхитували суспільно-політичну ситуацію. Псевдоактивісти з Волині, Чернігівщини та Одещини заперечували російську агресію та намагалися дискредитувати Сили оборони. Пресслужба СБУ у п'ятницю, 14 лютого, повідомила, що псевдоактивісти створювали неформальні об’єднання та рухи.

За інформацією СБУ, затримані обіцяли учасникам псевдоактивістських об'єднань бронювання від мобілізації та посади в керівництві псевдоорганізацій. Пресслужба СБУ не називає організацій, але у судовому реєстрі можна знайти документ, який стосується ГО «Міжнародне антикорупційне бюро». Зокрема, в ухвалі Луцького міськрайонного суду за 16 січня йдеться, що суд арештував майно відокремленого підрозділу «Міжнародного антикорупційного бюро в Волинській області». Це ноутбуки, камери, печатки та документи:

посвідчення від «Державної установи республіки України національної служби правопорядку Волинська Січ»;

посадове посвідчення «Державна українського народу республіка Україна управа міста Луцька»;

посвідчення преси «Інформаційне агентство міжнародне антикорупційне бюро»;

посвідчення волонтера «Волонтерський відокремлений підрозділ міжнародного антикорупційного бюро»;

бланки заяви про «добровольчу мобілізацію» до лав «Національної служби правопорядку держави республіка Україна»;

водійське посвідчення «Республіки Україна».

«Під час досудового розслідування встановлено, що з жовтня 2020 року по теперішній час, група осіб з-поміж членів громадських організацій, гуманітарних груп, окремих територіальних громад, створених на території України, зокрема і на території Волинської області, шляхом створення так званих "народних органів місцевого самоврядування", які незаконно присвоюють владні повноваження органів влади та місцевого самоврядування, можливо вчиняють дії з метою насильницької зміни та захоплення державної влади в Україні», – йдеться в ухвалі суду.

Зазначимо, що на опублікованих СБУ фото можна впізнати емблему ГО «Міжнародне антикорупційне бюро». Крім цього, на фото у лівому верхньому куті видно іграшкову машину швидкої допомоги. В ухвалі суду йдеться, що це карта пам'яті у вигляді автомобіля, яку вилучили під час обшуків.

Документи, які вилучили працівники СБУ. Фото Служби безпеки України

На бізнес-аналітичному порталі YouControl йдеться, що ГО «Міжнародне антикорупційне бюро у Волинській області» зареєстроване в Луцьку, керівником є 46-річний Андрій Краковецький. Додамо, що ГО «Міжнародне антикорупційне бюро» зареєстроване в Києві з 2016 року. Її очолює Петро Папач.

В Офісі генпрокурора також розповіли, що двоє жителів Чернігова та мешканець Жашкова створили псевдоорганізацію під виглядом «Інтерполу». Крім цього, псевдоактивісти були адміністраторами сайтів «Мировая международная экстерритория его величества государя титульного суверенного народа Украины» та «Конгресс национальных меньшин (малых народов) Европы».

«Вони стверджували, що Україна – це "Роял-Імперська країна", війна не була оголошена, а "русский народ" не бере в ній участі. Крім того, з метою ухилення від мобілізації чоловіки виготовляли та поширювали фальшиві посвідчення своєї псевдоорганізації та формений одяг, що візуально нагадував військовий», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Документи та речі, які СБУ вилучила під час обшуків у псевдоактивістів на Чернігівщині. Фото Офісу генпрокурора

За інформацією СБУ, проросійські псевдоактивісти діяли й в Черкаській та Одеській областях. Крім цього, на Волині підозру отримав місцевий житель, який створив канал на YouTube, де закликав захопити державну владу.

Загалом СБУ затримала шістьох проросійських агітаторів. Всі вони отримали підозри за такими статтями:

дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу (ч. 1 ст. 14, ч. 1 та ч. 2 ст. 109 ККУ);

перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 ККУ);

виправдовування російської агресії (ч. 2 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ).

Підозрювані перебувають під вартою. Кожному з них загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна.